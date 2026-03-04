Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ввели сигнал «Опасное небо». Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Александр Бречалов.

В Увинском, Селтинском, Сюмсинском, Вавожском районах есть угроза атаки БПЛА.

В результате введения сигнала в аэропорту Ижевска временно не принимают и не выпускают самолёты, сообщили в Росавиации.

Жителей Удмуртии просят не паниковать и не пытаться сфотографировать или сбить дрон.

Отметим, что ночью с 3 на 4 марта в Удмуртии вводили режим «Ракетная опасность».

UPD: отбой угрозы атаки БПЛА.