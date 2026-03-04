Из-за угрозы атаки БПЛА сигнал ввели в Увинском, Селтинском, Сюмсинском, Вавожском районах.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ввели сигнал «Опасное небо». Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Александр Бречалов.
В Увинском, Селтинском, Сюмсинском, Вавожском районах есть угроза атаки БПЛА.
В результате введения сигнала в аэропорту Ижевска временно не принимают и не выпускают самолёты, сообщили в Росавиации.
Жителей Удмуртии просят не паниковать и не пытаться сфотографировать или сбить дрон.
Отметим, что ночью с 3 на 4 марта в Удмуртии вводили режим «Ракетная опасность».
UPD: отбой угрозы атаки БПЛА.
