Сигнал «Опасное небо» объявили в Удмуртии

08:37, 04 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#Ижевск\n#БПЛА\n#аэропорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
Из-за угрозы атаки БПЛА сигнал ввели в Увинском, Селтинском, Сюмсинском, Вавожском районах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ввели сигнал «Опасное небо». Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Александр Бречалов.

В Увинском, Селтинском, Сюмсинском, Вавожском районах есть угроза атаки БПЛА.

В результате введения сигнала в аэропорту Ижевска временно не принимают и не выпускают самолёты, сообщили в Росавиации.

Жителей Удмуртии просят не паниковать и не пытаться сфотографировать или сбить дрон.

Отметим, что ночью с 3 на 4 марта в Удмуртии вводили режим «Ракетная опасность». 

UPD: отбой угрозы атаки БПЛА.

