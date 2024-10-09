Концерн «Калашников» запустил серийное производство БПЛА «Легионер»

Ижевск. Удмуртия. Компания «Тихие крылья», входящая в концерн «Калашников», запустила в серийное производство БПЛА вертикального взлёта и посадки «Легионер». Как сообщает пресс-служба концерна, до конца 2024 года планируется выпустить 100 штук аппаратов, в 2025-м – 250 штук, в 2026-м – более 1000. Главным заказчиком является Государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК»).

Отмечается, что БПЛА «Легионер» предназначен для аэрофотосъёмки, перевозки грузов, воздушного лазерного сканирования, видеомониторинга, противопожарного патрулирования, ледовой разведки, выявления нарушений в охранной зоне. Может поставляться как в базовой комплектации, так и с дополнительными целевыми нагрузками, а также с двумя типами двигателей: электрическим и двигателем внутреннего сгорания (бензин АИ-92).

Компания «Тихие крылья» гарантирует ресурс «Легионера» равный 100 полётам или 1 году, в зависимости от того, что наступит раньше. Межсервисный интервал — до 100 лётных часов.