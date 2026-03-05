Закрыть
БПЛА «Легионер» от концерна «Калашников» заинтересовал страны Ближнего Востока

10:20, 05 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#Концерн «Калашников»\n#Ближний Восток\n#БПЛА
Источник фото: Концерн "Калашников"
Аппарат представили на выставке технологий для нефтегазового комплекса.

Ижевск. Удмуртия. БПЛА «Легионер» от ижевского концерна «Калашников» заинтересовал страны Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Концерн провёл переговоры с представителями ряда стран Ближнего Востока в рамках 25-й международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» («НЕФТЕГАЗ-2026»), которая прошла в Москве 2 – 5 марта. Наибольший интерес потенциальных заказчиков из ближневосточного региона вызвал современный беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки «Легионер».

Он предназначен для аэрофотосъёмки, воздушного лазерного сканирования, видеомониторинга, перевозки грузов, противопожарного патрулирования, поиска людей. Максимальная дальность полёта «Легионера» составляет 550 км, он может использоваться при температурах от -25°C до +30°C, ветре – до 15 м/c, с массой полезной нагрузки – до 4 кг.

