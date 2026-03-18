Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируют применить БПЛА во время тактико-специальных учений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Учения будут направлены на отработку межведомственного взаимодействия оперативных служб. Их проведут 18 марта в районе парка Кирова.

Жителям сообщают, что в этот день у парка можно будет заметить скопление техники и летающие беспилотники. Горожан просят не паниковать и сохранять спокойствие.