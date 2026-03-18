Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Ижевске во время учений оперативных служб применят беспилотники

09:18, 18 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#тренировка\n#БПЛА
Источник фото: ИА «Сусанин»
Они будут летать в районе парка Кирова 18 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируют применить БПЛА во время тактико-специальных учений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Учения будут направлены на отработку межведомственного взаимодействия оперативных служб. Их проведут 18 марта в районе парка Кирова.

Жителям сообщают, что в этот день у парка можно будет заметить скопление техники и летающие беспилотники. Горожан просят не паниковать и сохранять спокойствие. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

