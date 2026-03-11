Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска предупредили о возможных сбоях GPS (с англ. система глобального позиционирования) во время объявления сигнала «Беспилотная опасность». Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

«Это влияет на работу сервисов онлайн-отслеживания транспорта — движение автобусов в Яндекс Картах и мобильном приложении «Удмуртия Транспорт» отображается некорректно», — предупреждает перевозчик.

При этом, как только ограничения снимаются, восстанавливается корректное отображение транспорта.