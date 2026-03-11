Закрыть
Ижевчан предупредили, что во время сигнала «Беспилотная опасность» происходит сбой GPS-навигации
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобусы\n#ИПОПАТ\n#беспилотная опасность\n#БПЛА
Источник фото: ИА «Сусанин»
Движение автобусов может отображаться некорректно.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска предупредили о возможных сбоях GPS (с англ. система глобального позиционирования) во время объявления сигнала «Беспилотная опасность». Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

«Это влияет на работу сервисов онлайн-отслеживания транспорта — движение автобусов в Яндекс Картах и мобильном приложении «Удмуртия Транспорт» отображается некорректно», — предупреждает перевозчик.

При этом, как только ограничения снимаются, восстанавливается корректное отображение транспорта.

