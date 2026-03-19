Иркутская область. Ижевский беспилотник ZALA ZARYA-1M (ЗАЛА ЗАРЯ-1М) задействовали в мониторинге акватории озера Байкал в весенний период. Об этом сообщает пресс-служба компании «Зала».

Основная задача «птички» — отслеживание ледовой обстановки и пресечение выезда транспорта на лёд вне официальных переправ.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Иркутской области, с приходом тепла на Байкале начали появляться трещины и участки открытой воды. Отмечается, что беспилотный комплекс может находиться в воздухе до 230 минут, патрулируя зону в радиусе 50 километров. Камера, оснащённая тепловизором, позволяет работать круглосуточно даже в сложных погодных условиях.

«Выявляем места несанкционированных выездов на лёд, производится фото и видеосъемка нарушений, допускаемых водителями, выехавшими в акваторию вне ледовых переправ. Эти материалы передаём по подведомственности для привлечения граждан к административной ответственности», — рассказал начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.

