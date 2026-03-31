Ижевск. Удмуртия. Ижевский концерн «Калашников» оснастил беспилотный летательный аппарат (БЛА) «СКАТ 350 М» новым оборудованием, которое позволяет эффективно противостоять системам спуфинга и РЭБ противника. Как сообщается на сайте компании, теперь беспилотник продолжает выполнять задание по ранее загруженным картам даже при трансляции с земли фальшивого GPS-сигнала.

«Подделка GPS-сигнала или GPS-спуфинг — это трансляция ложного спутникового сигнала, при котором бортовое навигационное оборудование воздушного судна начинает показывать неправильное местоположение. С помощью фальшивых сигналов можно сбить БЛА с заданного маршрута полёта или даже угнать. Причём приобрести оборудование для GPS-спуфинга достаточно легко — оно стоит около 30 000 – 40 000 рублей», — отметил директор дивизиона БЛА и УББ АО «Концерн «Калашников» Александр Лихачев.

Он пояснил, что разработанная концерном система оптической навигации «СКАТ 350 М» позволяет воздушному судну продолжать выполнять полетное задание, несмотря ни на что, даже в условиях сильного искажения GPS-сигналов и непрекращающихся спуфинг-атак. Новая система прошла апробацию в зоне проведения специальной военной операции и доказала там свою высокую эффективность.