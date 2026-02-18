Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается набор в новые войска беспилотных систем, который стартовал в январе. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Недавно для прохождения службы в новом для России роду войск отправилась ещё одна группа бойцов из Удмуртии. Напомним, в отдельный вид войск «дроноводов» выделили в 2025 году.

Офицер пункта отбора Владислав Вольных уточнил условия для желающих: возраст — от 18 до 45 лет, здоровье — категории «А» (годен) или «Б» (годен с незначительными ограничениями). Всех зачисленных ждёт обязательное обучение управлению дронами, после которого они будут служить именно на «беспилотных» должностях.