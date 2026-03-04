Воткинск. Удмуртия. В Воткинске остановлено движение автобусов общественного транспорта. Об этом сообщается в группе горадминистрации в VK.

Компания «Удмуртавтотранс» приостановила движение маршрутов №№ 1,7,11,15,16,10,24,30,40,61 до особого распоряжения из-за угрозы атаки БПЛА.

Также общественный транспорт остановлен в Ижевске.

Обновление: движение автобусов восстановлено, отбой угрозы атаки БПЛА.