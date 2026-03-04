Закрыть
В Воткинске остановлен общественный транспорт из-за угрозы беспилотной атаки

10:41, 04 марта, 2026
В Воткинске остановлен общественный транспорт из-за угрозы беспилотной атаки
#Воткинск\n#Удмуртия\n#БПЛА
Источник фото: ИА «Сусанин»
Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске остановлено движение автобусов общественного транспорта. Об этом сообщается в группе горадминистрации в VK.

Компания «Удмуртавтотранс» приостановила движение маршрутов №№ 1,7,11,15,16,10,24,30,40,61 до особого распоряжения из-за угрозы атаки БПЛА.

Также общественный транспорт остановлен в Ижевске

Обновление: движение автобусов восстановлено, отбой угрозы атаки БПЛА.

#Воткинск\n#Удмуртия\n#БПЛА