Ограничение будет действовать до особого распоряжения.
Воткинск. Удмуртия. В Воткинске остановлено движение автобусов общественного транспорта. Об этом сообщается в группе горадминистрации в VK.
Компания «Удмуртавтотранс» приостановила движение маршрутов №№ 1,7,11,15,16,10,24,30,40,61 до особого распоряжения из-за угрозы атаки БПЛА.
Также общественный транспорт остановлен в Ижевске.
Обновление: движение автобусов восстановлено, отбой угрозы атаки БПЛА.
