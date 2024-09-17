Разведывательный дрон «Каракурт» от концерна «Калашников» станет частью экипировки третьего поколения «Легионер»

Ижевск. Удмуртия. Ижевский концерн «Калашников» включил дрон «Каракурт» в новую боевую экипировку «Легионер», которая должна прийти на смену старому «Ратнику». Об этом сообщает пресс-служба Концерна «Калашников».

Разведывательный дрон может обеспечить высокую осведомлённость военнослужащего на поле боя и, следовательно, более быстрое принятие решений.

По заявлению компании, особенность дрона-разведчика в его манёвренности и возможности запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера. Сейчас дрон тестируется, в том числе в реальных боевых действиях.

«Наша главная задача – сохранить жизнь бойца и облегчить его работу на фронте. Использование в экипировке легкого мини-БЛА, который запускается буквально из кармана, облегчит военнослужащим ведение разведки и обезопасит их во время ведения боя», – рассказал президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

Напомним, концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2024» еще один элемент экипировки «Легионер» – аптечку первой помощи индивидуальную (АППИ).