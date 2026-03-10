Ижевск. Удмуртия. Производители беспилотников из Удмуртии создали системы удалённой идентификации БПЛА. Об этом сообщает портал udmurt.ru.

Отмечается, что с марта 2026 года каждое беспилотное воздушное судно должно быть оснащено оборудованием для удалённой идентификации. Две компании-производителя БАС из Удмуртии создали свои решения для идентификации судов.

ГК «Беспилотные системы» внедрила программное обеспечение, позволяющее владельцам передавать информацию о беспилотнике и его местоположении в единую систему надзорных органов. В компании внедрили программное обеспечение, «вшитое» в программу управления «Суперкам» и установленное на наземную станцию управления. Оно позволяет не только передавать требуемые данные о беспилотнике, но и оперативно получать разрешения на использование воздушного пространства, накапливать статистику по бортам, видеть в реальном времени, где проводятся полеты.

Компания «Зала» запустила новую систему удалённой идентификации беспилотных воздушных судов, которая позволяет в реальном времени контролировать полёты и интегрировать их в воздушное пространство страны. Это программно-аппаратный комплекс. Разработка позволяет в режиме реального времени отслеживать параметры движения БВС и передавать данные в региональные центры организации воздушного движения.

Также отмечается, что обе компании — резиденты будущего Научно-производственного центра БАС. Центр должен быть оснащен самым современным оборудованием. На его оснащение регион получил из федерального бюджета 956 млн рублей. Он станет «мозгом» всех компаний-резидентов. Здесь на самом современном оборудовании будут создавать и тестировать новые комплектующие для БПЛА. Лучшие из них предприятия запустят в серийное производство на своих площадках.

Напомним, в марте 2025 года НПЦ БАС «Инмар» успешно прошёл аккредитацию.