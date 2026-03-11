Ижевск. Удмуртия. Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

Режим объявили в северных районах республики — там есть угроза атаки БПЛА. Жителей Удмуртии просят не паниковать и не пытаться сфотографировать или сбить дрон, звонить в экстренные службы по номеру 112.

UPD: в Удмуртии сняли режим «Опасное небо». Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты.