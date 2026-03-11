Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии объявили сигнал «Опасное небо»

08:06, 11 марта, 2026
Максим Александров
В Удмуртии объявили сигнал «Опасное небо»
08:06, 11 марта, 2026
Максим Александров
877
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#БПЛА
Источник фото: ИА «Сусанин»
877
0

Есть угроза БПЛА в северных районах республики.

Ижевск. Удмуртия. Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

Режим объявили в северных районах республики — там есть угроза атаки БПЛА. Жителей Удмуртии просят не паниковать и не пытаться сфотографировать или сбить дрон, звонить в экстренные службы по номеру 112.

UPD: в Удмуртии сняли режим «Опасное небо». Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты.

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

08:06, 11 марта, 2026
Максим Александров
877
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#БПЛА