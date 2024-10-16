МыСпросилиЗаВас: если на информационных наклейках в автобусе указана неверная сумма штрафа, могу ли я его оплатить, ссылаясь на них?

Ижевчанин Антон Жуйков спросил: «Несмотря на увеличение штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте, в некоторых автобусах сохраняются наклейки, где указан старый размер выплаты. Могу ли я оспорить штраф за безбилетный проезд, если укажу на информационные наклейки с иным размером штрафа?».

Ответ эксперта. Адвокат, член Специализированной коллегии адвокатов Удмуртии Николай Дьяконов: Согласно ст. 786 Гражданского кодекса РФ, под билетом понимается документ, удостоверяющий заключение договора перевозки пассажира.

Безбилетный проезд имеет место, когда у пассажира нет билета, то есть фактически нет договора на перевозку, или имеется недействительный билет.

Гражданин вправе ссылаться в свою защиту на любые обстоятельства. Согласно ст. 25.1. Кодекса об административных правонарушениях России, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе давать объяснения, представлять доказательства.

Однако, ссылки на наклейки не смогут освободить от административной ответственности.

Административная ответственность за безбилетный проезд устанавливается на уровне субъектов РФ (ч. 1 ст. 1.1, п. 1 ч. 1 ст. 1.3.1 КоАП РФ).

Например, в Удмуртской Республике за безбилетный проезд в наземном транспорте установлен административный штраф в размере 1 500 рублей в соответствии со ст. 4 Закона Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года N 57-РЗ «Об административных правонарушениях».

В соответствии с этим же Законом установлено, что за совершение административного правонарушения составляется протокол. На основании составленного протокола в соответствии со ст. 29.10 КоАП о назначении административного наказания в виде штрафа выносится постановление.

Информационная наклейка в автобусе о штрафе в 500 рублей может ввести гражданина в заблуждение, если она не уточняет, что это только часть штрафа или что она относится к определённому нарушению.

Исходя из вышесказанного, оспорить штраф гражданину на основании ссылки на наклейку, не представляется возможным.

Если гражданин не знаком с НПА, в котором указан размер штраф, то, увы, согласно известному выражению: «незнание закона не освобождает от ответственности».

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