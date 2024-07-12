МыСпросилиЗаВас: стоит ли открывать окна одновременно с работающим кондиционером?

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанин Николай Ермолаев поинтересовался: «Стоит ли открывать окна в помещении при работе кондиционера?».

Ответами поделились руководитель «Редуктор-климат» Михаил Яровой, учитель физики школы №68 Марина Лядова и старший преподаватель кафедры теплоэнергетики ИжГТУ имени М. Т. Калашникова Ирина Осипова.

«Открывать окна во время работы кондиционера будет ошибкой. С улицы будет поступать теплый воздух, который снизит эффективность работы климатического оборудования. В любом помещении есть отверстия, через которые поступает воздух, которым мы дышим. Однако стандартное проветривание необходимо», — рассказал Михаил Яровой.

Также своим мнением на тему, как правильно пользоваться кондиционером, поделилась учитель физики Марина Лядова.

«Из щелей воздух с кислородом в составе, конечно, поступает, но в недостаточном количестве. Потому периодически проветривать необходимо, независимо от работы кондиционера. На него ляжет бОльшая нагрузка по охлаждению помещения, конечно. Если хотим сэкономить на энергии, тогда чередуем проветривание и охлаждение», — рассказала педагог.

Мнение науки поддержала старший преподаватель кафедры теплоэнергетики ИжГТУ Ирина Осипова.

«Во время дыхания люди поглощают кислород и выделяют углекислый газ, наполняющий помещение. Современной нормой потребления кислорода одним человеком составляет 40 кубометров в час. Если помещение не проветривать, это приведет к дискомфорту из-за ощущения духоты. Для того чтобы избежать негативных последствий недостатка свежего воздуха, необходимо проветривать помещение в течение пяти минут примерно каждые 2-3 часа.

Если во время работы кондиционера в комнате открыты окна, это сильно увеличивает нагрузку на компрессор, что приводит к переплатам за электричество. Также не очень правильно ставить чересчур низкую температуру, если на улице жара +35 градусов по Цельсию, так как перепад температур более шести градусов может вызвать ощутимый дискомфорт, особенно у людей, страдающих гипертонией или гипотонией», — поделилась преподаватель.

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