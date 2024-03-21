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МыСпросилиЗаВас: какие перелётные птицы возвращаются в Удмуртию?

12:55, 21 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
МыСпросилиЗаВас: какие перелётные птицы возвращаются в Удмуртию?
12:55, 21 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#природа Удмуртии\n#птицы\n#Мы спросили за Вас
Фото: unsplash.com (Jonny Gios)
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В данной рубрике вы можете задать любой вопрос про Удмуртию на темы: ЖКХ, строительство в городах и районах, образование, дороги и транспорт, спорт, культура и другие.

Житель Ижевска Дмитрий Афонин: «Мой приятель поделился видео, как за окном галдят галки, и я задумался, а какие птицы сейчас возвращаются в Удмуртию после зимовки?».

Ответ эксперта. Михаил Загумёнов, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники, зоологии и биоэкологии института естественных наук УдГУ: В Удмуртии к настоящему времени было отмечено более 270 видов птиц. Из них гнездится примерно 170 видов. Остальные встречаются во время осенне-весенних миграций или случайно залетели в регион и не типичны для местной орнитофауны. Большая часть гнездящихся птиц — перелётные, осенью улетают на зимовки в тёплые края (Черноморское побереже, Средиземноморье, Северная Африка, Юго-Восточная Азия).

С началом весны эти птицы возвращаются из мест зимовок, впрочем, неодновременно. Одними из первых вестников весны являются грачи, зеленушки, зяблики.

Следом прилетают трясогузки, скворцы. В «Парк Кирова» на свою гнездовую колонию возвращаются цапли.

В апреле прилетает большинство перелётных птиц. Это мелкие лесные певчие птицы, а также утки и пернатые хищники.

Одними из последних возвращаются кукушки и стрижи. Стрижи охотятся на летающих насекомых прямо в воздухе, поэтому и прилетают позднее, в первой декаде мая.

Если говорить о местах, то весной птицы скорее стремятся из города в леса и парки, где могут найти место для гнезда. Зимой такие пернатые, как синицы и снегири, держатся ближе к человеческому жилью, так как здесь им проще найти пищу, а со сходом снега эта проблема ослабевает и они возвращаются в леса.