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В Ижевске до 17 сентября продлён ремонт на круговом перекрёстке улиц Пушкинской и Карла Либкнехта

12:20, 16 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске до 17 сентября продлён ремонт на круговом перекрёстке улиц Пушкинской и Карла Либкнехта
12:20, 16 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Ижевск\n#ремонт\n#Теплосети
Фото: пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс»
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Для проведения работ закрыта крайняя левая полоса движения по направлению к улицам Карла Маркса и Чугуевского.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ремонтные работы на разворотном кольце перекрёстка улиц Пушкинской и Карла Либкнехта продлены до 24:00 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского филиала компании «Т Плюс».

В ходе ремонта планируется заменить около 4 метров дефектного трубопровода диаметром 500 мм. Будет перекрыта крайняя левая полоса дороги по направлению к улицам Карла Маркса и Чугуевского.

Работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону. В компании извиняются за доставленные неудобства и просят автомобилистов учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.

Напомним, ремонт теплосети начался 13 сентября и должен был завершиться утром 16 сентября.

12:20, 16 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
12
0
#Ижевск\n#ремонт\n#Теплосети