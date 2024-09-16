В Ижевске до 17 сентября продлён ремонт на круговом перекрёстке улиц Пушкинской и Карла Либкнехта

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ремонтные работы на разворотном кольце перекрёстка улиц Пушкинской и Карла Либкнехта продлены до 24:00 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского филиала компании «Т Плюс».

В ходе ремонта планируется заменить около 4 метров дефектного трубопровода диаметром 500 мм. Будет перекрыта крайняя левая полоса дороги по направлению к улицам Карла Маркса и Чугуевского.

Работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону. В компании извиняются за доставленные неудобства и просят автомобилистов учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.

Напомним, ремонт теплосети начался 13 сентября и должен был завершиться утром 16 сентября.