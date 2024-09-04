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Есть замечания: комиссия проверила ремонт тротуара на улице Советской в Ижевске

15:15, 04 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Есть замечания: комиссия проверила ремонт тротуара на улице Советской в Ижевске
15:15, 04 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
240
0
#Ижевск\n#тротуар\n#ремонт\n#пешеход\n#реконструкция\n#Советская
Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
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На реконструкцию пешеходной зоны выделено 30 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла предварительная приёмка тротуара на улице Советской со стороны бывшего кинотеатра «Дружба». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

На отрезке от улицы Красной до Коммунаров была выложена крупноформатная плитка, которая отличается высокой надёжностью и износостойкостью.

Тротуар на Советской, ставший самым масштабным объектом ремонта по программе «Пешеходный Ижевск», находится на финальной стадии. Комиссия, в которую вошли государственные служащие и представители подрядной организации, провела предварительную приёмку. По итогу приёмки подрядной организации было предложено доработать устройство ливневой канализации с отводом дождевой или талой воды на проезжую часть.

Работы по устройству системы водоотвода, а также устранение других замечаний подрядчик должен завершить до проведения основной приёмки.

Всего на программу «Пешеходный Ижевск» в 2024 году направлено 162,5 млн рублей, 30 из которых выделили на ремонт и благоустройство тротуара по улице Советской. Всего в этом году планируется отремонтировать 60 участков пешеходных дорог.

15:15, 04 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
240
0
#Ижевск\n#тротуар\n#ремонт\n#пешеход\n#реконструкция\n#Советская