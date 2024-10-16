Каракулино. Удмуртия. В Каракулино начали восстанавливать рухнувшую крышу над катком. Об этом в соцсетях сообщил глава Каракулинского района Удмуртии Михаил Белёвцев.

Напомним, в январе из-за сильного ветра и снегопада не выдержало укрытие катка. Изначально планировалось, что восстановить конструкцию удастся во втором квартале 2024 года.

«Накануне подрядчик вышел на работы по восстановлению. По планам, завершить монтаж каркаса должны до конца октября. Параллельно продолжается конкурс по выбору подрядчика для установки тента. По условиям контракта, монтаж должен завершиться до конца этого года», — сообщил глава района.

Он также призвал земляков быть аккуратными и внимательными, на месте проведения работ находится специализированная техника.