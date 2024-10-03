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На ГТС Сюмсинского пруда устанавливают пешеходный мост

10:20, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На ГТС Сюмсинского пруда устанавливают пешеходный мост
10:20, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
19
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#ремонт\n#пруды
Фото: vk.com (Павел Кудрявцев)
19
0

Перед зимой подрядчик устанавливает ледозащиту.

Сюмси. Удмуртия. На гидротехническом сооружении Сюмсинского пруда продолжаются ремонтные работы. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава района Павел Кудрявцев. 

Сейчас подрядчик монтирует пешеходный переход, а также устанавливает механизм подъёма затворов и ледозащиту. Вскоре рабочие приступят к заливке шапочного бруса. А чтобы защитить водоём от размыва, на нижний бьеф специалисты укладывают щебень. 

Отмечается, что благодаря этим работам получится улучшить безопасность и функциональность ГТС.

Напомним, что на ремонт сооружения в 2024 году выделено более 21 млн рублей

10:20, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
19
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#ремонт\n#пруды