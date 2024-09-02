К началу учебного года по программе БКД в Удмуртии отремонтировали 11 дорог к школам и детским садам

Воткинск. Удмуртия. Четверть из запланированных на 2024 год дорог, ведущих к образовательным учреждениям Удмуртии, удалось отремонтировать до начала учебного года в рамках нацпроекта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе должны обновить 44 дороги, которые ведут к 43 школам и детским садам, одному центру патриотического воспитания и двум техникумам. Также подрядчики отремонтируют 25 школьных маршрутов. Всего будет обновлено 36,5 км дорожного полотна.

Работы завершены пока только на 11 дорогах в Воткинске, Шарканском, Воткинском, Увинском и Камбарском районах.

Во время ремонта строители помимо замены дорожного полотна также обустраивают тротуары. На некоторых участках устанавливают уличное освещение, например, на переулке Новый в деревне Болгуры Воткинского района, улице Платова села Мостовое Сарапульского района и на улице Кирова села Якшур-Бодья.

«В ходе проверок дорог мы вместе с сотрудниками ГАИ всегда уделяем большое внимание вопросам безопасности, проверке на соответствие всем предъявляемым требованиям. И в особенности у школ и детских садов. Наличие тротуаров — это большой плюс в данном вопросе. <...> Наша задача — чтобы родители всегда были спокойны за своих детей, знали, что ребята безопасно дойдут до школы и без проблем вернутся обратно», — заявил член штаба Народного Фронта в Удмуртии Андрей Цаплин.