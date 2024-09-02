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К началу учебного года по программе БКД в Удмуртии отремонтировали 11 дорог к школам и детским садам

15:50, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
К началу учебного года по программе БКД в Удмуртии отремонтировали 11 дорог к школам и детским садам
15:50, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Удмуртия\n#ремонт\n#школы
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
38
0

К концу 2024 года их число должно увеличиться до 44.

Воткинск. Удмуртия. Четверть из запланированных на 2024 год дорог, ведущих к образовательным учреждениям Удмуртии, удалось отремонтировать до начала учебного года в рамках нацпроекта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе должны обновить 44 дороги, которые ведут к 43 школам и детским садам, одному центру патриотического воспитания и двум техникумам. Также подрядчики отремонтируют 25 школьных маршрутов. Всего будет обновлено 36,5 км дорожного полотна. 

Работы завершены пока только на 11 дорогах в Воткинске, Шарканском, Воткинском, Увинском и Камбарском районах.

Во время ремонта строители помимо замены дорожного полотна также обустраивают тротуары. На некоторых участках устанавливают уличное освещение, например, на переулке Новый в деревне Болгуры Воткинского района, улице Платова села Мостовое Сарапульского района и на улице Кирова села Якшур-Бодья. 

«В ходе проверок дорог мы вместе с сотрудниками ГАИ всегда уделяем большое внимание вопросам безопасности, проверке на соответствие всем предъявляемым требованиям. И в особенности у школ и детских садов. Наличие тротуаров — это большой плюс в данном вопросе. <...> Наша задача — чтобы родители всегда были спокойны за своих детей, знали, что ребята безопасно дойдут до школы и без проблем вернутся обратно», — заявил член штаба Народного Фронта в Удмуртии Андрей Цаплин. 

15:50, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Удмуртия\n#ремонт\n#школы