К 265-летию Воткинского завода отремонтируют фасад заводоуправления

Воткинск. Удмуртия. Фасад здания правления Воткинского завода отремонтируют к 265-летию предприятия. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Последний раз фасад заводоуправления ремонтировали 25 лет назад. За минувшие годы появились трещины на стенах, частично разрушились элементы декора.

«Старые декоративные элементы демонтируют, их заменят лёгкими конструкциями из полиуретана. Также со стороны завода и города будут обновлены лестницы, ведущие в здание. Их ступени облицуют гранитными плитами, заменят двери и окна входных групп», — сообщили в пресс-службе завода.