Дорожники залатали ямы и провели грейдирование дорог на школьных маршрутах Удмуртии

Кез. Удмуртия. В Удмуртии перед началом учебного года все дороги, по которым проходят школьные маршруты, привели в рабочее состояние. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Дорожники выполнили ямочный ремонт на дорогах с асфальтобетонным покрытием, а также провели грейдирование на дорогах с переходным типом покрытия. Работы провели во всех районах республики.

Алексей Горбачёв отметил, что один из жителей Кезского района в своих соцсетях 1 сентября в 09:47 написал, что дорога школьного маршрута Мысы-Кулига находится в непроезжем состоянии. По факту обращения министерство провело проверку.

Выяснилось, что в этот же день в 11:27 подрядчик выполнил грейдирование дороги. Работы прошли в соответствии с графиком, что указано в программе контроля работы дорожной техники. Таким образом, данный объект был подготовлен к началу курсирования школьного маршрута.

«Всё отслеживается, контролируется, в том числе, с предоставлением фотоотчета. Кроме того, ответственные за районы специалисты Управтодора выезжают на места, где проверяют фактическое выполнение работ подрядной организацией. При нарушении графиков, технологических процессов в адрес подрядчика выписываются предписания», — пояснил Алексей Горбачёв.