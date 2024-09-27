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На трёх перекрёстках на улице Школьной в Ижевске обновили трамвайные пути

12:40, 27 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На трёх перекрёстках на улице Школьной в Ижевске обновили трамвайные пути
12:40, 27 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
226
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт
Фото: ИжГЭТ
226
0

Специалисты заменили 75 м рельсов и уложили вокруг асфальт.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Школьной завершился первый этап ремонта трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».  

Работы велись на перекрёстках улицы Школьной с улицами 6-й, 7-й, 8-й Подлесными. Специалисты «ИжГЭТ» заменили 75 м рельсов, полностью обновили балластный слой и заасфальтировали участки. 

Работы велись по ночам с минимальными ограничениями в движении трамваев. Планируется, что обновление перекрёстков позволит повысить скорость прохождения трамваев и автомобилей. 

В октябре ремонт трамвайных путей на улице Школьной продолжится. 

12:40, 27 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
226
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт