На трёх перекрёстках на улице Школьной в Ижевске обновили трамвайные пути

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Школьной завершился первый этап ремонта трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

Работы велись на перекрёстках улицы Школьной с улицами 6-й, 7-й, 8-й Подлесными. Специалисты «ИжГЭТ» заменили 75 м рельсов, полностью обновили балластный слой и заасфальтировали участки.

Работы велись по ночам с минимальными ограничениями в движении трамваев. Планируется, что обновление перекрёстков позволит повысить скорость прохождения трамваев и автомобилей.

В октябре ремонт трамвайных путей на улице Школьной продолжится.