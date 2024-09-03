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Обновленная Детская школа искусств открылась в Селтах

10:00, 03 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Обновленная Детская школа искусств открылась в Селтах
10:00, 03 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
200
0
#Селты\n#Удмуртия\n#ремонт\n#открытие
Фото: скриншот видео Василия Протопопова
200
0

На ремонт и покупку оборудования ушло более 30 млн рублей.

Селты. Удмуртия. В Селтах 2 сентября открыли отремонтированную Детскую школу искусств. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Василий Протопопов. 

Летом подрядчик обновил в здании систему вентиляции, выровнял стены, на пол уложил керамогранит, установил подвесные потолки и смонтировал звукоизоляцию в музыкальных классах. Строители облицевали фасад школы плиткой и установили витражные окна. 

Также во время ремонта была благоустроена прилегающая территория: вокруг школы уложили газон и заасфальтировали тротуар.

Помимо этого, для комфортного обучения детей ДШИ оснастили современным оборудованием: оргтехникой, интерактивными панелями, новой мебелью и музыкальными инструментами.

Работы провели в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На ремонт ушло более 30 млн рублей. 

10:00, 03 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
200
0
#Селты\n#Удмуртия\n#ремонт\n#открытие