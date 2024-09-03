Обновленная Детская школа искусств открылась в Селтах

Селты. Удмуртия. В Селтах 2 сентября открыли отремонтированную Детскую школу искусств. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Василий Протопопов.

Летом подрядчик обновил в здании систему вентиляции, выровнял стены, на пол уложил керамогранит, установил подвесные потолки и смонтировал звукоизоляцию в музыкальных классах. Строители облицевали фасад школы плиткой и установили витражные окна.

Также во время ремонта была благоустроена прилегающая территория: вокруг школы уложили газон и заасфальтировали тротуар.

Помимо этого, для комфортного обучения детей ДШИ оснастили современным оборудованием: оргтехникой, интерактивными панелями, новой мебелью и музыкальными инструментами.

Работы провели в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На ремонт ушло более 30 млн рублей.