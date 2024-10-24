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Ремонт первого путепровода по нацпроекту завершился в Удмуртии

16:15, 24 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ремонт первого путепровода по нацпроекту завершился в Удмуртии
16:15, 24 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
182
0
#Ижевск\n#нацпроект\n#БКД\n#ремонт
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
182
0

Объект не ремонтировали с начала 2000-х.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершился ремонт первого путепровода по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Объект возвели в начале 2000-х годов при строительстве Объездной Ижевска — с того времени это первый ремонт. В 2022 году в ходе обследования сооружения специалисты выявили предаварийное состояние — там зафиксировали размывы насыпи и опор, разрушение гидроизоляции и защитного бетонного слоя.

К ремонту путепровода приступили в апреле 2024 года. Работы проводились с введением реверсивного движения. 

На объекте организовали водоотведение, восстановили продольный водоотвод с железной дороги. На проезжей части уложили износостойкий асфальтобетон.

16:15, 24 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
182
0
#Ижевск\n#нацпроект\n#БКД\n#ремонт