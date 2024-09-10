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Из-за некачественного ремонта в ижевской школе №85 протекает крыша

11:00, 10 сентября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
Из-за некачественного ремонта в ижевской школе №85 протекает крыша
11:00, 10 сентября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#ремонт\n#подрядчик
Фото: vk.com/uoizhevsk18
70
0

Кровлю в учреждении обновляли в 2019-2020 годах.

Ижевск. Удмуртия. В школе №85 Ижевска пожаловались на протечку кровли в коридоре и в одном из учебных кабинетов. Как сообщили в управлении образования администрации столицы, причина этому — некачественный ремонт, который проводился в 2019-2020 годах. 

Чтобы сделать ремонт, 6 и 9 сентября школьникам пришлось уйти на дистанционку. С 10 сентября подрядчик вновь будет ремонтировать кровлю, но уже по вечерам и по выходным, когда у ребят нет уроков. Затраты лягут на компанию, которая изначально провела некачественные работы. 

11:00, 10 сентября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#ремонт\n#подрядчик