Из-за некачественного ремонта в ижевской школе №85 протекает крыша

Ижевск. Удмуртия. В школе №85 Ижевска пожаловались на протечку кровли в коридоре и в одном из учебных кабинетов. Как сообщили в управлении образования администрации столицы, причина этому — некачественный ремонт, который проводился в 2019-2020 годах.

Чтобы сделать ремонт, 6 и 9 сентября школьникам пришлось уйти на дистанционку. С 10 сентября подрядчик вновь будет ремонтировать кровлю, но уже по вечерам и по выходным, когда у ребят нет уроков. Затраты лягут на компанию, которая изначально провела некачественные работы.