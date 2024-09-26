В 2025 году в Ижевске по программе «Территория детства» начнут ремонтировать асфальт у школ

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Ижевске решили расширить программу «Территория детства». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В первый год реализации программы в детских садах города подрядчики кронировали деревья и спиливали аварийные.

В 2024 году провели ремонт асфальта на территории 6 детских садов: №№ 24, 170, 194, 235, 267 и 22 . Средства на эти работы выделили из муниципального бюджета.

На 2025 год планируется уложить новый асфальт в 10 детских садах и 6 школах. Перечень объектов уже формируется.

Также теперь в рамках программы «Территория детства» у детских садов устанавливают уличные светильники. Напомним, что до 10 октября 1655 фонарей появятся на территории 133 детских садов города. Работа всех светильников будет контролироваться через диспетчерский пульт компании-оператора.