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В 2025 году в Ижевске по программе «Территория детства» начнут ремонтировать асфальт у школ

13:20, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В 2025 году в Ижевске по программе «Территория детства» начнут ремонтировать асфальт у школ
13:20, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
185
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#асфальт\n#ремонт\n#школы\n#детские сады
Фото: unsplash.com (Kelly Sikkema)
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Также запланирована установка фонарей у дошкольных учреждений.

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Ижевске решили расширить программу «Территория детства». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

В первый год реализации программы в детских садах города подрядчики кронировали деревья и спиливали аварийные.

В 2024 году провели ремонт асфальта на территории 6 детских садов: №№ 24, 170, 194, 235, 267 и 22 . Средства на эти работы выделили из муниципального бюджета. 

На 2025 год планируется уложить новый асфальт в 10 детских садах и 6 школах. Перечень объектов уже формируется. 

Также теперь в рамках программы «Территория детства» у детских садов устанавливают уличные светильники. Напомним, что до 10 октября 1655 фонарей появятся на территории 133 детских садов города. Работа всех светильников будет контролироваться через диспетчерский пульт компании-оператора.  

13:20, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
185
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#асфальт\n#ремонт\n#школы\n#детские сады