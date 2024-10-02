Ижевск. Удмуртия. Размер взноса на капремонт вырастет в Удмуртии с 1 января 2025 года. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта в Удмуртии.

Взнос в домах без лифта составит 10 рублей 20 копеек за квадратный метр жилья, с лифтом — 11 рублей 10 копеек. Рост составит 80 и 90 копеек соответственно.

«Постановление было принято с учетом методики Минстроя России, которая предписывает субъектам Российской Федерации при утверждении взноса на капремонт учитывать инфляцию. Данное решение не окажет значительного влияния на доступность оплаты жилищно-коммунальных услуг», — пояснила директор Фонда капитального ремонта в Удмуртии Диана Новомейская.

Так, в двухкомнатной квартире площадью 50 кв. м в доме без лифта за капремонт придется ежемесячно платить на 40 рублей больше, с лифтом — на 45 рублей.

Напомним, собранные средства направляют на капитальный ремонт общего имущества МКД. Так, за весь период существования Фонда было отремонтировано более 2 тыс. домов на общую сумму 3,66 млрд рублей.

Последний раз взнос на капремонт в Удмуртии повышался с 1 января 2024 года.