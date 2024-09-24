За год шефства над Лутугино специалисты из Удмуртии отремонтировали почти 100 объектов

Лутугино. ЛНР. За год шефства Удмуртии над Лутугинским районом ЛНР специалисты региона оказали большую помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, что Удмуртия взяла шефство над Лутугинским районом в июне 2023 года. С того времени специалисты региона отремонтировали 24 котельные и белореченский детский сад «Росинка», который попал под обстрел в октябре 2023 года, а также восстановили кровлю на 25 соцобъектах и электропроводку в 81 здании. А весной аварийная бригада ликвидировала последствия паводка в поселке Белое и привезла местным жителям лекарства и питьевую воду.

В настоящий момент рабочие из Удмуртии восстанавливают храм Александра Невского в селе Иллирия.

В планах провести работы в сквере Удмуртии в поселке Веселая Тарасовка. Помимо этого, жители региона отправляют лутугинцам гумпомощь и помогают получить российские паспорта.