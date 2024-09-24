Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

За год шефства над Лутугино специалисты из Удмуртии отремонтировали почти 100 объектов

10:20, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За год шефства над Лутугино специалисты из Удмуртии отремонтировали почти 100 объектов
10:20, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
162
0
#Удмуртия\n#Лутугинский район ЛНР\n#помощь\n#ремонт\n#восстановление
Фото: скриншот видео Александра Бречалова
162
0

Они обновляли кровлю, восстанавливали электропроводку и ликвидировали последствия паводка.

Лутугино. ЛНР. За год шефства Удмуртии над Лутугинским районом ЛНР специалисты региона оказали большую помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Напомним, что Удмуртия взяла шефство над Лутугинским районом в июне 2023 года. С того времени специалисты региона отремонтировали 24 котельные и белореченский детский сад «Росинка», который попал под обстрел в октябре 2023 года, а также восстановили кровлю на 25 соцобъектах и электропроводку в 81 здании. А весной аварийная бригада ликвидировала последствия паводка в поселке Белое и привезла местным жителям лекарства и питьевую воду. 

В настоящий момент рабочие из Удмуртии восстанавливают храм Александра Невского в селе Иллирия. 

В планах провести работы в сквере Удмуртии в поселке Веселая Тарасовка. Помимо этого, жители региона отправляют лутугинцам гумпомощь и помогают получить российские паспорта.  

10:20, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
162
0
#Удмуртия\n#Лутугинский район ЛНР\n#помощь\n#ремонт\n#восстановление