В Малопургинском районе отремонтировали мост через реку Аксакшурка

Малая Пурга. Удмуртия. Планово-предупредительный ремонт моста через реку Аксакшурка завершился в Малопургинском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Сооружение находится в деревне Аксакшур на дороге регионального значения Аксакшур-Куюки. Его начали ремонтировать в июне 2024 года, так как проезд по мосту был небезопасен.

«Асфальтобетонное покрытие на мосту и на подходах к нему было практически разрушено. На объекте присутствовали многочисленные просадки и выбоины, а вдоль полосы безопасности обнаружили застои воды. Тротуар на мосту был выполнен из бетонного блока без покрытия, местами была обнажена арматура. На пролетных строениях моста были обнаружены многочисленные следы протечек. На береговых опорах присутствовали сколы и разрушения бетона», — отметил начальник отдела организации, ремонта и содержания искусственных дорожных сооружений регионального «Управтодора» Максим Зоренко.

На объекте подрядчик заменил участки сопряжения моста с насыпью дороги, частично заменил балки пролетного строения, обновил гидроизоляцию полотна проезжей части, уложил два слоя асфальтобетона на мосту и подходах к нему, а также специалисты очистили русло реки.

Помимо этого, для безопасности водителей и пешеходов рабочие заменили частично разрушенный бетонный отбойник на металлическое барьерное ограждение и установили новые перила.

Благодаря ремонту получилось предупредить снижение грузоподъемности, повысить безопасность движения.