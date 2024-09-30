Строители из Удмуртии отреставрировали купол храма Александра Невского в селе Иллирия на Луганщине

Лутугино. ЛНР. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о восстановлении храма Александра Невского в подшефном Лутугинском районе ЛНР. Освящённая в 1885 году церковь сильно пострадала в результате артиллерийского обстрела в 2014 году.

В настоящий момент восстановлен храмовый купол, завершается ремонт алтаря. Затем строителям предстоит провести отопление в крестильный зал.

Напомним, за год шефства над Лутугино строители из Удмуртии отремонтировали почти 100 повреждённых зданий.