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Строители из Удмуртии отреставрировали купол храма Александра Невского в селе Иллирия на Луганщине

17:15, 30 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Строители из Удмуртии отреставрировали купол храма Александра Невского в селе Иллирия на Луганщине
17:15, 30 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Лутугино\n#ЛНР\n#Удмуртия\n#ремонт\n#восстановление
Фото: Александр Бречалов
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Вскоре будут завершены работы по восстановлению алтаря, а также монтаж систем отопления в крестильном зале. 

Лутугино. ЛНР. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о восстановлении храма Александра Невского в подшефном Лутугинском районе ЛНР. Освящённая в 1885 году церковь сильно пострадала в результате артиллерийского обстрела в 2014 году. 

В настоящий момент восстановлен храмовый купол, завершается ремонт алтаря. Затем строителям предстоит провести отопление в крестильный зал. 

Напомним, за год шефства над Лутугино строители из Удмуртии отремонтировали почти 100 повреждённых зданий.

17:15, 30 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
175
0
#Лутугино\n#ЛНР\n#Удмуртия\n#ремонт\n#восстановление