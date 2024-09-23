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В Ижевске завершается ремонт отделения реабилитации для людей с нарушением функций ЦНС

16:10, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске завершается ремонт отделения реабилитации для людей с нарушением функций ЦНС
16:10, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#ремонт
Фото: vk.com/1rkbur
52
0

Вскоре отделение 1 РКБ начнёт принимать пациентов.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт отделения медицинской реабилитации для людей с нарушением функций центральной нервной системы в 1 РКБ находится на финишной прямой. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте». 

В настоящий момент обновляются помещения, в которых пациенты будут проходить реабилитацию. В них можно будет разместить до 30 человек. 

Почти все этапы ремонта уже завершены. Вскоре обновлённое отделение начнет принимать пациентов. 

16:10, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#ремонт