В Ижевске завершается ремонт отделения реабилитации для людей с нарушением функций ЦНС

Ижевск. Удмуртия. Ремонт отделения медицинской реабилитации для людей с нарушением функций центральной нервной системы в 1 РКБ находится на финишной прямой. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

В настоящий момент обновляются помещения, в которых пациенты будут проходить реабилитацию. В них можно будет разместить до 30 человек.

Почти все этапы ремонта уже завершены. Вскоре обновлённое отделение начнет принимать пациентов.