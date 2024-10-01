Почти 40 домов Сарапула с вечера 30 сентября остаются без холодного водоснабжения

Сарапул. Удмуртия. В 38 домах Сарапула аварийно отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 18:30 30 сентября диспетчер Сарапульского водоканала сообщил, что на сетях холодного водоснабжения на улице Комсомольской, 29 повредился трубопровод. В результате холодная вода перестала поступать в 6 многоквартирных и 32 частных дома.

С 19:00 горожанам организовали подвоз воды к дому №62 на улице Ленина.

Бригада приступила к ремонту трубопровода в 09:00 1 октября.