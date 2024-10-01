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Почти 40 домов Сарапула с вечера 30 сентября остаются без холодного водоснабжения

12:20, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Почти 40 домов Сарапула с вечера 30 сентября остаются без холодного водоснабжения
12:20, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
513
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#водоснабжение\n#ремонт\n#поломка
Фото: unsplash.com (Imani)
513
0

На улице Комсомольской произошло повреждение водопровода.

Сарапул. Удмуртия. В 38 домах Сарапула аварийно отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

В 18:30 30 сентября диспетчер Сарапульского водоканала сообщил, что на сетях холодного водоснабжения на улице Комсомольской, 29 повредился трубопровод. В результате холодная вода перестала поступать в 6 многоквартирных и 32 частных дома. 

С 19:00 горожанам организовали подвоз воды к дому №62 на улице Ленина. 

Бригада приступила к ремонту трубопровода в 09:00 1 октября. 

12:20, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
513
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#водоснабжение\n#ремонт\n#поломка