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Администрацию Ижевска обязали устранить следы протечек в школе №20

09:40, 10 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Администрацию Ижевска обязали устранить следы протечек в школе №20
09:40, 10 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
279
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#ремонт\n#Прокуратура
Фото: vk.com/school20izhevsk
279
0

Образовательное заведение открыли в 2020 году.

Ижевск. Удмуртия. В ижевской школе №20 проведут косметический ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии. 

Во время проверки прокуратура зафиксировала множество следов протечек кровли в помещениях третьего этажа школы №20. Также прокурор заметил, что на стенах цокольной части здания по всему периметру отслаивается облицовочная плитка. Из-за этого фундамент и нижняя часть стены намокают.  

Напомним, что школу №20 на улице Леваневского открыли в 2020 году. 

Руководитель образовательного учреждения получил представление, но не сделал ничего, чтобы исправить недочёты. Тогда прокуратура обратилась в суд, который впоследствии обязал администрацию Ижевска и школу №20 устранить выявленные нарушения. Дальнейшие действия контролирует прокуратура. 

09:40, 10 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
279
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#ремонт\n#Прокуратура