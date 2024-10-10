Администрацию Ижевска обязали устранить следы протечек в школе №20

Ижевск. Удмуртия. В ижевской школе №20 проведут косметический ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Во время проверки прокуратура зафиксировала множество следов протечек кровли в помещениях третьего этажа школы №20. Также прокурор заметил, что на стенах цокольной части здания по всему периметру отслаивается облицовочная плитка. Из-за этого фундамент и нижняя часть стены намокают.

Напомним, что школу №20 на улице Леваневского открыли в 2020 году.

Руководитель образовательного учреждения получил представление, но не сделал ничего, чтобы исправить недочёты. Тогда прокуратура обратилась в суд, который впоследствии обязал администрацию Ижевска и школу №20 устранить выявленные нарушения. Дальнейшие действия контролирует прокуратура.