В Ижевске раньше срока открыли движение по перекрёстку улиц Карла Либкнехта и Карла Маркса

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске раньше срока удалось завершить капитальный ремонт трамвайных путей на пересечении улиц Карла Либкнехта и Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-службе «ИжГЭТ».

Проходящие здесь рельсы находились в критическом состоянии. Рабочие их заменили, а также устранили колейность, положив новый асфальт. Работы должны были продлиться до 16 сентября, но благодаря оперативности подрядчика, выполнить их удалось раньше срока и в настоящий момент движение всех видов транспорта по перекрёстку открыто.