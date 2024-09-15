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В Ижевске раньше срока открыли движение по перекрёстку улиц Карла Либкнехта и Карла Маркса

11:24, 15 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске раньше срока открыли движение по перекрёстку улиц Карла Либкнехта и Карла Маркса
11:24, 15 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
354
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт
Фото: ИжГЭТ
354
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Здесь проходил ремонт трамвайных путей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске раньше срока удалось завершить капитальный ремонт трамвайных путей на пересечении улиц Карла Либкнехта и Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-службе «ИжГЭТ».

Проходящие здесь рельсы находились в критическом состоянии. Рабочие их заменили, а также устранили колейность, положив новый асфальт. Работы должны были продлиться до 16 сентября, но благодаря оперативности подрядчика, выполнить их удалось раньше срока и в настоящий момент движение всех видов транспорта по перекрёстку открыто. 

11:24, 15 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
354
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт