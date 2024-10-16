Администрация Завьяловского района заплатит штраф за гибель рыбы при ремонте ГТС

Завьялово. Удмуртия. Администрация Завьяловского района выплатит штраф за несогласованный ремонт ГТС, из-за которого в пруду погибла рыба. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Напомним, что в октябре 2023 года в деревне Русский Вожой произошло частичное обрушение конструкций плотины на реке Вожойка. В начале мая 2024 года для сохранности гидротехнического сооружения на пруду начали понижать уровень воды.

15 июля в соцсетях распространилась информация о массовом море рыбы в водоёме. По данному факту прокуратура начала проверку. Инспекторы Минприроды Удмуртии отобрали пробы воды. Было возбуждено уголовное дело.

Глава Завьяловского района Удмуртии Константин Русинов пояснил, что для проведения ремонта ГТС воду в пруду действительно спустили на долгое время. Он предположил, что из-за недостатка воды и высокой температуры воздуха и произошла массовая гибель рыбы.

Во время проверки прокуратуры выяснилось, что муниципалитет организовал работы по укреплению ГТС без согласования с Волго-Камским территориальным управлением Росрыболовства. Было установлено, что проведение работ нанесло ущерб водным биологическим ресурсам.

В отношении администрации Завьяловского района возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.48 КоАП России («Осуществление иной деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства»). По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования муниципалитету назначили штраф 100 тыс. рублей.