Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

Более миллиарда яиц произвели на птицефабриках в Удмуртии за 2023 год

17:00, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Более миллиарда яиц произвели на птицефабриках в Удмуртии за 2023 год
17:00, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
69
0
#яйца\n#мясо\n#Удмуртия\n#молоко
Фото: unsplash.com (Ян Краус)
69
0

Также в республике произвели свыше 180 тысяч тонн всех видов мяса.

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году птицефабрики Удмуртии произвели 1 миллиард 95 миллионов яиц. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова в соцсетях.

Кроме того, зампред рассказала, что на территории Удмуртии произвели 183 тысячи тонн всех видов мяса.

Также Ольга Абрамова поделилась статистикой по добытому молоку – 1 027 825,5 тонн молока произвели животноводы республики в 2023 году

По словам первого вице-премьера, это почти два литра молока и два яйца на каждого жителя республики в день.

17:00, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
69
0
#яйца\n#мясо\n#Удмуртия\n#молоко