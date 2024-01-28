Более миллиарда яиц произвели на птицефабриках в Удмуртии за 2023 год

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году птицефабрики Удмуртии произвели 1 миллиард 95 миллионов яиц. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова в соцсетях.

Кроме того, зампред рассказала, что на территории Удмуртии произвели 183 тысячи тонн всех видов мяса.

Также Ольга Абрамова поделилась статистикой по добытому молоку – 1 027 825,5 тонн молока произвели животноводы республики в 2023 году.

По словам первого вице-премьера, это почти два литра молока и два яйца на каждого жителя республики в день.