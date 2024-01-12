Кратковременные перерывы телепередач возникнут в Ижевске 15 и 17 января

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 и 17 января несколько эфирных каналов могут на время приостановить своё вещание. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС «Удмуртский РРТПЦ».

В утреннее и дневное время возможны кратковременные перебои в трансляции 20 цифровых каналов, аналоговых и FM-радиостанций. Данная необходимость связана с целью продления службы передающего оборудования.

Такие профилактические мероприятия позволяют обеспечить бесперебойную трансляцию в моменты важных новостей и рейтинговых программ.

Подробный график проведения работ размещён на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.