Мошенники убедили ижевчанку продать квартиру и перевести им деньги

Подозреваемым оказался 18-летний житель Чувашии.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионерки 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
74-летней ижевчанке позвонил неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов, сообщивший, что её квартира выставлена на продажу на черном рынке. Злоумышленник убедил потерпевшую продать квартиру и передать вырученные средства курьеру. В результате женщина продала жилплощадь через риэлторов за 3 млн рублей, после чего передала деньги курьеру в лесополосе.
Поняв, что она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность курьера и успешно задержали его. 18-летний житель Чувашии по указанию куратора перевел полученные деньги, оставив себе 80 тыс. рублей.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.