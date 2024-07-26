Мошенники убедили ижевчанку продать квартиру и перевести им деньги

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионерки 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

74-летней ижевчанке позвонил неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов, сообщивший, что её квартира выставлена на продажу на черном рынке. Злоумышленник убедил потерпевшую продать квартиру и передать вырученные средства курьеру. В результате женщина продала жилплощадь через риэлторов за 3 млн рублей, после чего передала деньги курьеру в лесополосе.

Поняв, что она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность курьера и успешно задержали его. 18-летний житель Чувашии по указанию куратора перевел полученные деньги, оставив себе 80 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.