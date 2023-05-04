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Служебно-разыскная собака по горячим следам нашла подозреваемого в грабеже ижевчанина

16:45, 04 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Служебно-разыскная собака по горячим следам нашла подозреваемого в грабеже ижевчанина
16:45, 04 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
210
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#собака\n#розыск\n#задержание\n#кража
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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Животное быстро взяло след и привело к месту, где находился мужчина.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске служебно-разыскная собака нашла подозреваемого в грабеже человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Днем в супермаркете на улице Кирова злоумышленник взял со стеллажей продукты и алкогольные напитки. С этим товаром он прошел мимо касс и покинул магазин. Сотрудники супермаркета пытались остановить вора, но он успел убежать.

По вызову полиции первыми на место преступления приехали сотрудники патрульно-постовой службы МВД. Их собака, которая научена искать человека по запаху, быстро взяла след. Через квартал животное привело сотрудников полиции во двор жилого дома, где находился молодой человек с украденными продуктами. 25-летнего ранее судимого за кражу жителя Ижевска задержали. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК России («Грабеж»).  

16:45, 04 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
210
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#собака\n#розыск\n#задержание\n#кража