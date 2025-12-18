Ижевск. Удмуртия. Продавец магазина «Охота» в Ижевске украл из кассы более 1,4 млн рублей, его признали виновным. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Как сообщает СУ СКР по республике, он воровал деньги на протяжении более полугода — с января по август. У руководства не было возможности контролировать финансы. Злоумышленник решил этим воспользоваться, забрав из кассы более 1,4 млн рублей. Эти деньги он потратил на себя.

Обвиняемый признал вину и вернул часть денег. Чтобы возместить остальное, следователи арестовали его имущество на 900 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к трём годам условно и назначил ему испытательный срок — так же три года. Кроме того, он должен будет заплатить ещё 750 156,81 рублей.