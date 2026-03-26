Юный ижевчанин обокрал торговый ларёк, где ранее стажировался 

16:16, 26 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража
Источник фото: ИА «Сусанин»
Злоумышленник задержан. Ущерб составил 66 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники полиции задержали 19-летнего юношу, подозреваемого в краже из торгового павильона. Сумма ущерба составила 66 тысяч рублей. об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

С заявлением в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Ижевску обратился предприниматель. Он сообщил, что из его торговой точки на улице Пушкинской пропали деньги и товар.

Стражи порядка выяснили, что к происшествию причастен 19-летний юноша, который ранее проходил стажировку в этом ларьке. По версии следствия, зная код доступа к помещению, подозреваемый вечером проник в киоск. Оттуда он похитил из кассы 56 тыс. рублей, а также электронные сигареты и курительные смеси на общую сумму 10 тыс. рублей. Спрятав добытое в карманы одежды, юноша скрылся.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением в помещение»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

На время следствия молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

