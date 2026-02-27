Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские задержали двух мужчин 42 и 50 лет, которые обворовали шиномонтажную мастерскую на улице Петрова. Оба ранее уже были судимы, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Мужчины попросили у знакомой машину, ночью приехали к мастерской, спилили металлический трос и вынесли два комплекта колес. Добычу спрятали у приятеля, намереваясь позже продать. Общая сумма ущерба превысила 70 тысяч рублей.

Однако довести план до конца не удалось: полицейские нашли похищенное. Колеса изъяли и вернули владельцам. В отношении горе-воров возбудили уголовное дело по статье «Кража». Пока они находятся под подпиской о невыезде.