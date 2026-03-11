Глазов. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за попытку украсть куртку из магазина «Спортмастер» в Глазове. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В июле 2025 года пьяный 46-летний ижевчанин зашёл в магазин «Спортмастер» в Глазове. Он взял со стеллажа мужскую куртку стоимостью 8 999 рублей и прошёл с ней мимо касс. Чтобы вынести вещь из магазина, злоумышленник поднял куртку вверх и пронёс её через антикражные ворота.

Всё это заметил сотрудник магазина. Он требовал от мужчины вернуть товар, но тот игнорировал все слова. Когда обвиняемый вышел на улицу, сотрудник «Спортмастера» забрал похищенную куртку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 1 статьи 161 УК России («Грабеж»).

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Отмечается, что ранее житель Ижевска не был судим. Глазовский районный суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.