Ижевск. Удмуртия. Золотые украшения на 623 тыс. рублей украл житель Ижевска у своей новой знакомой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина пригласила в гости ухажёра, с которым познакомилась на сайте знакомств. Мужчина предложил ей почистить её золотые украшения. Она согласилась.

После нескольких дней сожительствования кавалер исчез и прихватил с собой золото, а на связь не выходил. Как оказалось, общая стоимость украшений — более 600 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали. Ему грозит до шести лет лишения свободы.