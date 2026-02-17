Закрыть
Жительница Ижевска нашла мужчину на сайте знакомств, а он украл её драгоценности

13:05, 17 февраля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#знакомства\n#кража\n#золото\n#драгоценности
Источник фото: ИИ
Он предложил ей почистить украшения, а потом забрал их.

Ижевск. Удмуртия. Золотые украшения на 623 тыс. рублей украл житель Ижевска у своей новой знакомой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина пригласила в гости ухажёра, с которым познакомилась на сайте знакомств. Мужчина предложил ей почистить её золотые украшения. Она согласилась. 

После нескольких дней сожительствования кавалер исчез и прихватил с собой золото, а на связь не выходил. Как оказалось, общая стоимость украшений — более 600 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

