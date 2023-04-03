Ямочный ремонт начался на дороге Воткинск-Кварса

Из-за образовавшихся ям дорога стала небезопасной.
Воткинск. Удмуртия. Дорожники Удмуртии начали ямочный ремонт на дороге от Воткинска до деревни Кварса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.
Из-за образовавшихся ям проезд для транспорта небезопасен. Дефекты начали устранять 1 апреля.
Также на этой дороге сейчас реконструируют мост через реку Малая Вотка. Дорожники делают однопролётный мост с повышенной грузоподъёмностью.
Напомним, 28 марта из-за размыва объезда через Малую Вотку вводили ограничение движения транспорта массой более 6 т.
«Вопрос с размывом объезда наши дорожники решили в течение двух часов, теперь круглосуточно дежурят и следят за обстановкой. На сегодня всё в норме», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.
В настоящий момент грузоподъемность проезда повысили до 15 т.
Также Алексей Горбачев в своих соцсетях отметил, что сейчас особое внимание уделяется противопаводковым мероприятиям. В регионе круглосуточно дежурят и мониторят ситуацию на дорогах механизированные аварийные бригады.
Также в регионе составлен список дорог, которые могут быть подтоплены. На этот случай уже разработаны схемы объезда пассажирского транспорта.
Помимо этого, чтобы не допустить подтопления, специалисты расчищают от снега и льда оголовки и русла водопропускных труб. Дорожники уже расчистили более 2 тыс. труб. Продолжаются работы по уборке снега и снежных валов, работы завершены на 75%.