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Ямочный ремонт начался на дороге Воткинск-Кварса

08:30, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Ямочный ремонт начался на дороге Воткинск-Кварса
08:30, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ямочный ремонт\n#дорога\n#мост\n#реконструкция\n#паводок
Фото: k.com/a.gorbachevv
68
0

Из-за образовавшихся ям дорога стала небезопасной.

Воткинск. Удмуртия. Дорожники Удмуртии начали ямочный ремонт на дороге от Воткинска до деревни Кварса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Из-за образовавшихся ям проезд для транспорта небезопасен. Дефекты начали устранять 1 апреля.

Также на этой дороге сейчас реконструируют мост через реку Малая Вотка. Дорожники делают однопролётный мост с повышенной грузоподъёмностью. 

Напомним, 28 марта из-за размыва объезда через Малую Вотку вводили ограничение движения транспорта массой более 6 т. 

«Вопрос с размывом объезда наши дорожники решили в течение двух часов, теперь круглосуточно дежурят и следят за обстановкой. На сегодня всё в норме», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

В настоящий момент грузоподъемность проезда повысили до 15 т. 

Также Алексей Горбачев в своих соцсетях отметил, что сейчас особое внимание уделяется противопаводковым мероприятиям. В регионе круглосуточно дежурят и мониторят ситуацию на дорогах механизированные аварийные бригады.

Также в регионе составлен список дорог, которые могут быть подтоплены. На этот случай уже разработаны схемы объезда пассажирского транспорта.

Помимо этого, чтобы не допустить подтопления, специалисты расчищают от снега и льда оголовки и русла водопропускных труб. Дорожники уже расчистили более 2 тыс. труб. Продолжаются работы по уборке снега и снежных валов, работы завершены на 75%.

08:30, 03 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ямочный ремонт\n#дорога\n#мост\n#реконструкция\n#паводок