Вертолет санавиации сел на ижевском ипподроме ради спасения новорожденного

Ижевск. Удмуртия. Вертолет санавиации приземлился на ипподроме в Ижевске ради спасения жизни новорожденного. Конное поле пилоты воздушной скорой помощи выбрали как ближайшую площадку к республиканской детской клинической больнице. Об этом сообщила в своем телеграм-канале зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Ребенок появился на свет в Можге и не мог самостоятельно дышать. Врачи подключили новорожденного к аппарату искусственной вентиляции легких, было принято решение экстренно перевезти малыша в детскую реанимацию.

Врачам РДКБ впервые выпало эвакуировать столь маленького пациента по воздуху. Чтобы как можно скорее доставить малыша в реанимацию, вертолет пришлось посадить на ижевском ипподроме. В больнице ребенку стали проводить ингаляции оксидом азота, малыш уже поправляется.

«Всем участникам спасательной операции – низкий поклон», – написала Пинчук.