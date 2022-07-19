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Вертолет санавиации сел на ижевском ипподроме ради спасения новорожденного

08:30, 19 июля, 2022
Андрей Поносов
Вертолет санавиации сел на ижевском ипподроме ради спасения новорожденного
08:30, 19 июля, 2022
Андрей Поносов
321
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#Ижевск\n#Можга\n#санавиация\n#Ижевский ипподром\n#реанимация\n#дети
Фото: Эльвира Пинчук в Telegram
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Не способного самостоятельно дышать малыша доставили в детскую реанимацию из Можги.

Ижевск. Удмуртия. Вертолет санавиации приземлился на ипподроме в Ижевске ради спасения жизни новорожденного. Конное поле пилоты воздушной скорой помощи выбрали как ближайшую площадку к республиканской детской клинической больнице. Об этом сообщила в своем телеграм-канале зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Ребенок появился на свет в Можге и не мог самостоятельно дышать. Врачи подключили новорожденного к аппарату искусственной вентиляции легких, было принято решение экстренно перевезти малыша в детскую реанимацию.

Врачам РДКБ впервые выпало эвакуировать столь маленького пациента по воздуху. Чтобы как можно скорее доставить малыша в реанимацию, вертолет пришлось посадить на ижевском ипподроме. В больнице ребенку стали проводить ингаляции оксидом азота, малыш уже поправляется.

«Всем участникам спасательной операции – низкий поклон», – написала Пинчук.

08:30, 19 июля, 2022
Андрей Поносов
321
0
#Ижевск\n#Можга\n#санавиация\n#Ижевский ипподром\n#реанимация\n#дети