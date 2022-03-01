Борьба со снегом в Ижевске, подорожание ипотеки в России и отстранение российской сборной от всех турниров FIFA и UEFA: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Утро первого дня весны, 1 марта, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Борьба со снегом

С начала этого сезона по «зимним составам» выявлено 481 нарушение Правил благоустройства Ижевска на придомовых и муниципальных территориях. Как сообщила пресс-служба администрации города, среди них 233 нарушения — снежные навесы и сосульки на крышах домов и нежилых помещений, 209 — скользкость и снег на придомовой территории, 39 — складирование снега в непредназначенных для этого местах, например, на детских площадках.

Составлено 311 протоколов об административном правонарушении. К ответственности в виде штрафов привлечено 191 виновное лицо. Общая сумма штрафов составила около 3,5 млн рублей.

В отношении управляющих компаний с начала зимнего сезона составлены 215 протоколов о нарушениях Правил благоустройства — снег на придомовой территории, снежные навесы, сосульки, зимняя скользкость. Среди антилидеров зимнего содержания дворов и многоквартирных домов: Городская управляющая компания — 28 протоколов, УК «Ижкомцентр» и УК «Гарантсервис» — по 12 протоколов, ЖРП №8 — 11 протоколов, УК «Вест-Снаб» и УК «Коммунальщик» по 8 протоколов, Ижевская управляющая компания и УК «Квартал» — по 7 протоколов.

К административной ответственности привечены 139 управляющих компаний и ТСЖ, ещё 35 дел находится на рассмотрении.

Напомним, что размер штрафа составляет: для граждан от 1 500 до 4 000 рублей, для должностных лиц — от 7 000 до 15 000 рублей, для юридических лиц — от 20 000 до 100 000 рублей.

Бдительность на дорогах

Центр обработки вызовов «112» по Удмуртии подвёл итоги за февраль 2022 года. За это время на единый номер вызова экстренных оперативных служб поступило 67 246 вызовов.

Из этого числа всего в центр поступило 529 вызовов о ДТП, из них более 200 с пострадавшими.

В службе экстренных вызовов напомнили несколько правил при выезде на дорогу:

- не превышайте скоростной режим! Несмотря на то что зимняя резина имеет свойство «прилипать» к асфальту и хорошо справляется со снегом, но, если на дороге гололёд, то нужно быть особенно аккуратным;

- учитывайте особо опасные места! Ими являются подъезды к перекрёсткам и пешеходные переходы;

- соблюдайте дистанцию! Соблюдать дистанцию нужно строго по правилам дорожного движения;

- проезжать повороты нужно плавно! Скорость нужно сбросить заблаговременно, ещё на подъезде к повороту.

При ухудшении погодных условий — лучше воздержаться от дальних поездок, напомнили в организации.

Повышение ставок

Сбербанк увеличил стоимость ипотеки на новостройки и вторичное жильё на 7,3 процентных пункта — до 18,6% годовых —в связи с решением Банка России повысить ключевую ставку. Как передаёт RT, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

«С 1 марта... ипотечная ставка на строящееся и готовое жильё составит от 18,6%», — сказано в сообщении.

В банке отметили, что по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам изменений вводиться не будет.

Отметим, что с 18 февраля Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 11,3% на готовое жильё и новостройки. Кроме того, Сбербанк повысил ставки по «СберВкладу» и «СберВкладу Прайм» на 1 и 1,5 процентных пункта, максимальная доходность составит 9,5%.

ВТБ с 22 февраля повысил ставки по ипотеке для готового и строящегося жилья на 1 процентный пункт, до 11,3%.

Футбола не будет

ФИФА и УЕФА вечером 28 февраля официально объявили о полном бане российского футбола. Как передают «Известия», сборная России и её клубы отстранены от участия во всех международных турнирах, проходящих под эгидой этих организаций.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина не примут участие в мартовских стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре. Жёстким санкциям подвергся и российский хоккей — российские команды отстранены от международных соревнований до сентября, а Новосибирск и Омск утратили статус хозяев молодёжного чемпионата мира — 2023.

Не примет участие сборная России и в июньских матчах Лиги наций УЕФА, а наши клубы — в еврокубках следующего сезона. Пока бан бессрочный — ФИФА и УЕФА не указывают конкретные сроки, как долго он продлится. В официальных формулировках также не сказано, при каких условиях санкции могут быть сняты.

Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент УЕФА Александр Чеферин надеются, что «ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми». Однако с решением ФИФА и УЕФА категорический не согласился РФС.

Издание отмечает, что не исключено, что РФС будет пытаться обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.