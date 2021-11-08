Смягчение ограничений в Удмуртии, новые сертификаты о вакцинации в России и взрыв в кафе в Казахстане: новости к этому часу

О чём написали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Промозглое утро понедельника, 8 ноября, «Сусанин» встречает традиционным утренним обзором новостей Удмуртии, страны и мира.

«Житья стало лучше»

После «нерабочей недели» в Удмуртии смягчили режим ограничений. Правда, большинство «нововведений» благоприятны для людей с QR-кодом вакцинации от коронавируса.

С 8 ноября в республике возобновляется работа объектов розничной торговли, включая торговые центры, предприятий общественного питания (без ограничений по заполняемости), музеев и библиотек. При этом посещать их могут только жители с документом о вакцинации, с документом о медотводе или с результатами ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа.

Детские сады, школы, СПО и вузы работают в очном режиме с соблюдением всех необходимых санитарных норм, если в них не продлены или не перенесены каникулы.

При этом отметим, что до 15 ноября приостанавливается деятельность ярмарок в закрытых помещениях, павильонах. Всё ещё приостановлена работа театров, кинотеатров, концертных залов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских игровых зон в предприятиях общественного питания, торгово-офисных центрах.

До особого распоряжения приостановлена работа общепита в торговых центрах, не имеющих отдельного входа. Последующее «смягчение» зависит, по словам главы Удмуртии Александра Бречалова, от ситуации с заболеваемостью в регионе и темпами вакцинации.

«Жить стало веселее»

Ещё 24 учреждения культуры Удмуртии присоединились к программе «Пушкинская карта». Как рассказал на своей странице «ВКонтакте» министр культуры республики Владимир Соловьёв, всего с начала реализации программы подключились 45 учреждений культуры.

Среди них музей истории Сибирского тракта в Дебёсах и музей «Этапный пункт» в Бачкеево Игринского района. Обновлённый список учреждений, в которых можно приобрести билеты по «Пушкинской карте» выглядит так:

- МБУК Культурный центр «Россия»;

- МБУК «Юкаменский краеведческий музей»;

- МБУК «Музей «Набат Памяти»;

- Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича;

- МБУК «Балезинский районный историко-краеведческий музей»;

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Музей города Ижевска»;

- МАУ «Музей истории и культуры г. Воткинска»;

- БУК «Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар»;

- МБУК «Граховский районный краеведческий музей им. Ашальчи Оки»;

- Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник;

- Вавожский районный краеведческий музей;

- «Можгинский историко-краеведческий музей»;

- МБУК «Дебёсский музей истории Сибирского тракта»;

- МБУК «Ярский историко-краеведческий музей»;

- МБУК «Глазовский краеведческий музей»;

- БУК УР «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»;

- БУК и ДО УР «Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова»;

- БУК УР «Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств»;

- МУК «Увинский историко-художественный музей»;

- МБУК «Музей истории Каракулинского района»;

- АУК «Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай»;

- АУК УР «Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония»;

- АУК УР «Государственный театр кукол Удмуртской Республики»;

- АУК УР «Государственный национальный театр Удмуртской Республики»;

- АУК УР «Государственный русский драматический театр Удмуртии»;

- ГБУК «Государственный театр оперы и балета имени П. И. Чайковского»;

- БУК УР «Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда»;

- БУК «Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П. И.Чайковского»;

- АУК УР «Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел»;

- МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз»;

- МБУК ММТ «Молодой человек»;

- МАУК «Сарапульский драматический театр»;

- МБУК «Кезский районный краеведческий музей им. О. А. Поскребышева»;

- МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сарапула;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурный центр «Свет»;

- МБУК «ДК Электрон - ЦВиРНК»;

- МБУК Дом культуры «Заря»;

- МБУК «Ижевский муниципальный камерный хор им. П. И. Чайковского»;

- МБУК ДК «Дубитель»;

- МАУК «Дворец культуры «Юбилейный»;

- Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Детская театральная школа «Точка»;

- МУК «Глазовский районный историко-краеведческий музейный комплекс»;

- ИП Мустахимов Зиннур Ильдусович;

- ООО ДК «Аксион»;

- МБУК ИР «Музейно-ремесленный туристический центр.

«Чёрная красавица»

Опрятная и воспитанная кошечка ищет себе хозяев.

Новые сертификаты

С понедельника, 8 ноября, россияне смогут получить обновлённый сертификат о вакцинации против коронавируса или о перенесённой болезни. Как передаёт RT, соответствующий приказ Минздрава России обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь документ будет доступен на русском и английском языках, а также в электронном и бумажном виде.

«Утвердить форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — сообщается в тексте документа.

Сертификат формируется не позднее чем через три дня после осуществления вакцинации.

Взрыв в кафе

В результате взрыва в казахстанском кафе «Аянят» города Актау оказались повреждены 11 автомобилей. Как передают «Известия», об этом сообщило в понедельник, 8 ноября, издание Tengrinews.kz.

В пресс-службе ДПС региона уточнили, что сотрудники дорожной полиции эвакуировали три автомобиля при помощи эвакуатора.

О взрыве стало известно ранее в этот день. Здание кафе «Аянят» было полностью разрушено. Информации о пострадавших не поступало. В больницы города никто не обращался.

Заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров сообщил, что утечка газа может быть предположительной причиной взрыва.

По словам официального представителя МЧС республики Талгата Уали, на момент хлопка заведение было закрыто.