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В майские праздники на территории бывшего арсенала в Пугачево усилят охрану

12:00, 01 мая, 2021
Анна Торхова
В майские праздники на территории бывшего арсенала в Пугачево усилят охрану
12:00, 01 мая, 2021
Анна Торхова
1023
0
#Малая Пурга\n#военные\n#Пугачево\n#безопасность
Фото: ВКонтакте: Сергей Юрин
1023
0

Основной проблемой остаются "черные копатели".

Малая Пурга. Удмуртия. В майские праздники в Удмуртии усилят охрану бывшего военного арсенала в Пугачево, чтобы избежать повторения истории 2020 года. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.
В предстоящие праздники сотрудники противопожарной службы региона будут патрулировать территорию каждые 2 часа. Также решено увеличить число вылетов квадрокоптеров для мониторинга обстановки с воздуха. Если понадобится, военное усиление направят из Кизнера. 
Главной проблемой в настоящее время остаются "черные копатели". По этой причине правоохранители усилят охрану территории по периметру. 
Напомним, подрядчик "Форпост Балтики Плюс", который занимается очисткой территории от боеприпасов, осмотрел уже 365 га. В 2021 году будет очищено еще 55 га. Пока речь идет о сборе снарядов с поверхности. 
"Место складирования найденных боеприпасов окопано по всему периметру и изолировано 4-метровой насыпью", - добавил Семенов. Напомним, что весной 2020 года военная часть горела трижды
12:00, 01 мая, 2021
Анна Торхова
1023
0
#Малая Пурга\n#военные\n#Пугачево\n#безопасность