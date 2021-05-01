В майские праздники на территории бывшего арсенала в Пугачево усилят охрану

Основной проблемой остаются "черные копатели".

Малая Пурга. Удмуртия. В майские праздники в Удмуртии усилят охрану бывшего военного арсенала в Пугачево, чтобы избежать повторения истории 2020 года. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

В предстоящие праздники сотрудники противопожарной службы региона будут патрулировать территорию каждые 2 часа. Также решено увеличить число вылетов квадрокоптеров для мониторинга обстановки с воздуха. Если понадобится, военное усиление направят из Кизнера.

Главной проблемой в настоящее время остаются "черные копатели". По этой причине правоохранители усилят охрану территории по периметру.

Напомним, подрядчик "Форпост Балтики Плюс", который занимается очисткой территории от боеприпасов, осмотрел уже 365 га. В 2021 году будет очищено еще 55 га . Пока речь идет о сборе снарядов с поверхности.